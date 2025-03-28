Сенатор Карасин назвал переговоры в Эр-Рияде не очень результативными

«Главная задача, которая ставилась перед этой встречей, — это безопасность судоходства в Черном море, это восстановление возможности для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановления системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов прозвучал, американцы к этому спокойно отнеслись», — сказал Карасин в интервью «Россия-24».
Карасин добавил, что с нынешней командой США «работать в принципе можно». Он предположил, что подобные встречи продолжатся, а руководство российской переговорной группы поставит перед ней новые задачи.
Переговоры в Эр-Рияде состоялись 24 марта. По итогам этой встречи в Белом доме, в частности, рассказали, что Россия и Соединенные Штаты договорились обеспечивать безопасное судоходство на Черном море.