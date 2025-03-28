Сенатор Карасин назвал переговоры в Эр-Рияде не очень результативными

Глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры с США в Эр-Рияде прошли не очень результативно, но «было бы наивно ожидать прорывов». Он подтвердил, что на встрече обсуждался доступ РФ к портам для экспорта сельхозпродукции и подключения Россельхозбанка к Swift. По его словам, «американцы отнеслись к этому спокойно».