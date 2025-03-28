Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Карасин назвал переговоры в Эр-Рияде не очень результативными

Глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры с США в Эр-Рияде прошли не очень результативно, но «было бы наивно ожидать прорывов». Он подтвердил, что на встрече обсуждался доступ РФ к портам для экспорта сельхозпродукции и подключения Россельхозбанка к Swift. По его словам, «американцы отнеслись к этому спокойно».

Источник: РИА "Новости"

«Главная задача, которая ставилась перед этой встречей, — это безопасность судоходства в Черном море, это восстановление возможности для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановления системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов прозвучал, американцы к этому спокойно отнеслись», — сказал Карасин в интервью «Россия-24».

Карасин добавил, что с нынешней командой США «работать в принципе можно». Он предположил, что подобные встречи продолжатся, а руководство российской переговорной группы поставит перед ней новые задачи.

Переговоры в Эр-Рияде состоялись 24 марта. По итогам этой встречи в Белом доме, в частности, рассказали, что Россия и Соединенные Штаты договорились обеспечивать безопасное судоходство на Черном море.