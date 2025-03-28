Омский мэр поручил убрать «легендарный» киоск в Нефтяниках

Особое внимание мэра привлёк нелегальный павильон у остановки «Кинотеатр “Кристалл”, который пытался укрыться за зданием ТОКа. Несмотря на то, что торговая точка функционировала более двух десятилетий, мэр постановил демонтировать её в ближайшее время.