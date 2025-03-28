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Омский мэр поручил убрать «легендарный» киоск в Нефтяниках

Киоск спрятался у ТОКов.

В ходе неожиданной проверки района Нефтяники мэр Омска Сергей Шелест обнаружил несколько незаконных торговых точек.

В сопровождении руководителя департамента контроля Марка Рогозина и главы Советского округа Сергея Финашина градоначальник проинспектировал места, где планировался демонтаж самовольных киосков.

Особое внимание мэра привлёк нелегальный павильон у остановки «Кинотеатр “Кристалл”, который пытался укрыться за зданием ТОКа. Несмотря на то, что торговая точка функционировала более двух десятилетий, мэр постановил демонтировать её в ближайшее время.