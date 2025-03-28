Денис Паслер прибыл в Свердловскую область

Главной темой встречи стало социально-экономическое развитие региона. Полпред подчеркнул важность стабильной работы экономики Свердловской области и создания условий для ее динамичного развития. Также в ходе встречи они обсудили стратегически значимые проекты, направленные на укрепление экономической стабильности и улучшение жизни жителей региона. Особое внимание уделили вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. «Вы человек здесь не новый, хорошо знаете всю инфраструктуру, все подводные течения и сложности, которые есть. Желаю Вам успехов, можете рассчитывать на мою поддержку», — добавил Артем Жога.