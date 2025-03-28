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Университетский хаб по типу Гарварда появится в Беларуси до 2030 года

Образовательный кластер мирового уровня создается в республике по поручению президента, концепция уже разработана.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Работа по созданию в Беларуси современного образовательного хаба ведется с участием коллег из России, сообщил Sputnik первый заместитель министра образования республики Александр Баханович.

Он напомнил, что была подготовлена концепция будущего университетского кластера.

«Мы практически завершили эту работу, отдали все материалы в правительство. Ждем реакции», — сказал Баханович.

По его словам, дальнейшие шаги должен определить Совмин. Но то, что кластер будет создан в Беларуси, «вне всяких сомнений», добавил первый замминистра.

Говоря о возможных сроках появления нового для Беларуси учреждения, он уточнил, что речь идет о следующей пятилетке.

«Такие вещи не создаются с наскока», — подчеркнул Баханович, отметив, что данная работа ведется и будет вестись с непосредственным участием коллег из Российской Федерации.

Наш Гарвард

Создать в Беларуси образовательный хаб мирового образца с современным студенческим кампусом ранее поручил президент страны Александр Лукашенко.

Министр образования Андрей Иванец заявлял, что кластер может появиться на базе БГУ. В кампусе расположатся учебные корпуса, научные лаборатории, общежития, культурно спортивный центр и другие объекты. Лекции будут читать лучшие преподаватели страны.

По словам Иванца, в «белорусском Гарварде» будет организована опережающая подготовка студентов. На 1−3 курсах они будут интенсивно изучать фундаментальные дисциплины, а на старших курсах — проходить практику в базовых организациях.