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Шавкат Мирзиёев посетит Алматы — что в программе визита

Лидеры двух стран обсудят вопросы последовательного углубления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 марта посетит с рабочим визитом город Алматы, где главы двух республик проведут неформальную встречу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 29 марта посетит с рабочим визитом город Алматы для проведения неформальной встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.

С участием делегаций двух стран будут рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки.

В центре внимания — расширение практического взаимодействия в области торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, энергетики, сельского и водного хозяйства, а также продолжение активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

В пресс-службе отметили, что в начале апреля прошлого года аналогичная двусторонняя встреча лидеров Узбекистана и Казахстана прошла в городе Хиве.