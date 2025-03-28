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WSJ: франко-британский план по размещению европейских войск на Украине провалился

Британия и Франция не смогли убедить своих европейских союзников направить сухопутные, воздушные и морские войска на Украину, пишет The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На саммите в Париже 27 марта, в котором участвовали президенты и премьеры 28 стран, президенту Франции Эммануэлю Макрону после многочасовых переговоров, включая телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, не удалось добиться публичных обязательств со стороны других европейских стран, говорится в статье.

Французский лидер просил согласовать отправку в «стратегические места» на Украине европейских «сил сдерживания», которые призвал не считать ни миротворцами, ни участниками конфликта.

Однако на пресс-конференции по итогам саммита Макрон сообщил, что по этому вопросу «до сих пор нет единодушия» и только несколько стран в частном порядке выразили готовность разместить свои войска на Украине.

На данный момент, по его словам, Великобритания и Франция планируют направить на Украину группу, которая определит, сколько европейских войск необходимо Киеву и где их разместить. Со своей стороны, Владимир Зеленский, который также присутствовал на саммите, пообещал в течение 10 дней предоставить «план размещения миротворцев».

Основное опасения у европейских лидеров вызвала неготовность США поддерживать европейский миротворческий контингент, если против его развертывания выступит Россия.

Вашингтон не только не дал никаких обязательств, но и некоторые высокопоставленные американские чиновники вовсе отвергли европейский план.

Макрон считает, что Европе следует готовиться к сценарию, при котором США откажутся поддерживать размещение европейских миротворцев на Украине.