WSJ: франко-британский план по размещению европейских войск на Украине провалился

На саммите в Париже 27 марта, в котором участвовали президенты и премьеры 28 стран, президенту Франции Эммануэлю Макрону после многочасовых переговоров, включая телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, не удалось добиться публичных обязательств со стороны других европейских стран, говорится в статье.
Французский лидер просил согласовать отправку в «стратегические места» на Украине европейских «сил сдерживания», которые призвал не считать ни миротворцами, ни участниками конфликта.
На данный момент, по его словам, Великобритания и Франция планируют направить на Украину группу, которая определит, сколько европейских войск необходимо Киеву и где их разместить. Со своей стороны, Владимир Зеленский, который также присутствовал на саммите, пообещал в течение 10 дней предоставить «план размещения миротворцев».
Основное опасения у европейских лидеров вызвала неготовность США поддерживать европейский миротворческий контингент, если против его развертывания выступит Россия.
Макрон считает, что Европе следует готовиться к сценарию, при котором США откажутся поддерживать размещение европейских миротворцев на Украине.