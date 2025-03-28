WSJ: франко-британский план по размещению европейских войск на Украине провалился

На данный момент, по его словам, Великобритания и Франция планируют направить на Украину группу, которая определит, сколько европейских войск необходимо Киеву и где их разместить. Со своей стороны, Владимир Зеленский, который также присутствовал на саммите, пообещал в течение 10 дней предоставить «план размещения миротворцев».