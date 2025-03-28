Радий Хабиров рассказал депутатам Госдумы о развитии СПО в Башкирии.

Башкортостан — один из лидеров в стране по числу учреждений СПО. В республике действуют 92 колледжа и 44 филиала. Эти цифры сегодня на выездном совещании комитета Госдумы по просвещению привел Глава Башкортостана Радий Хабиров. Тема совещания: опыт модернизации системы среднего профессионального образования в Башкортостане для повышения эффективности подготовки кадров.
Среднее профессиональное образование прошло разные этапы, колледжи сегодня находятся в разном состоянии. Но мы в республике пришли к пониманию, что к ребятам, которые учатся в колледже, нужно проявить уважение, для них нужно создавать условия для обучения и проживания. У нас принята республиканская программа для улучшения инфраструктуры колледжей, их материально-технического оснащения, а также капитального ремонта их общежитий.
Напомним, что в прошлом году в республике провели капитальный ремонт 15 колледжей на сумму 331 млн рублей. Всего за три года на капремонт 29 колледжей из бюджета республики выделено 1,3 млрд рублей.
«Мы заметили одну тенденцию: как только мы делаем ремонт в колледже, туда увеличивается прием студентов. Сегодня в колледжи, где мы провели ремонт, приятно заходить. Еще одна важная задача — поддержка наставников студентов. В наших колледжах работают более 5 тыс. преподавателей и около 500 мастеров производственного обучения. С 2022 года обеспечили грантовую поддержку лучших преподавателей и мастеров производственного обучения. За три года 50 специалистов получили гранты по 690 тыс. рублей. Увеличили размер и число стипендий для талантливых студентов», — отметил Глава региона.
В республике по поручению Радия Хабирова на 2000 человек увеличен прием в колледжи. Это будущие рабочие кадры для предприятий оборонной промышленности. На эти цели из бюджета республики выделено 170 млн рублей.
Развитию колледжей Башкирии сильно помогает федеральная программа «Профессионалитет». В рамках этой программы в республику привлечено более 1,6 млрд рублей федеральных субсидий. Это позволило модернизировать материально-техническую базу 58 колледжей, участвующих в проекте, создать 14 образовательно-производственных кластеров. Благодаря активному партнёрству колледжей и предприятий число таких кластеров в этом году будет доведено до 19. По этому показателю наш регион — лидер в стране.
«Тема, которая сегодня рассматривается на выездном совещании комитета Госдумы по просвещению, очень важная, мы готовы делиться своим опытом и перенимать положительные наработки других регионов», — подытожил Глава Башкортостана.