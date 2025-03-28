Радий Хабиров рассказал депутатам Госдумы о развитии СПО в Башкирии.

«Мы заметили одну тенденцию: как только мы делаем ремонт в колледже, туда увеличивается прием студентов. Сегодня в колледжи, где мы провели ремонт, приятно заходить. Еще одна важная задача — поддержка наставников студентов. В наших колледжах работают более 5 тыс. преподавателей и около 500 мастеров производственного обучения. С 2022 года обеспечили грантовую поддержку лучших преподавателей и мастеров производственного обучения. За три года 50 специалистов получили гранты по 690 тыс. рублей. Увеличили размер и число стипендий для талантливых студентов», — отметил Глава региона.