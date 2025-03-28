Аминов рассказал, готов ли единолично управлять Калининградом

На вопрос, видит ли он себя в будущем в роли единоличного руководителя муниципалитета, Олег Аминов ответил, что готов к любому развитию событий. «Я человек команды. Мы можем предполагать, располагать и так далее. Понятно, что есть вертикаль власти и никто не застрахован от того, что какие-то предложения будут поступать. Я уверен, что наш губернатор очень чётко понимает роль и возможности каждого руководителя муниципалитета. Поэтому, если поступают какие-то предложения, то они, конечно же, должны рассматриваться. Если ты человек команды, значит ты нацелен на то, чтобы принести максимальную пользу команде и работать там, где тебя видят», — заключил глава Калининграда.