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Артем Жога представил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

В пятницу, 28 марта, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер принял власть на Среднем Урале. Его представил полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. В первую очередь Артем Жога поблагодарил бывшего губернатора Евгения Куйвашева за многолетний труд во благо жителей Среднего Урала.

Куйвашев занимал этот пост 13 лет.

«Под его руководством регион сохранил и приумножил свой промышленный и оборонный потенциал», — сказал Артем Жога.

Он напомнил, что Свердловская область — малая родина Дениса Паслера и место, где он рос и родился.

«Денис Владимирович знает область не только как чиновник, но и как человек, я уверен, что он сможет решить задачи, стоящие перед регионом», — отметил полпред.

Денис Паслер отметил, что рад вернуться на малую родину.

«Очень приятно вернуться на родину, хотел бы поблагодарить нашего президента за доверие», — сказал он.

Сам Евгений Куйвашев выступил и поблагодарил президента за поддержку практически всех инициатив свердловских властей. Также он обратился к Денису Паслеру и отметил, что регион оказался в надежных руках.

«Помню и знаю вас как грамотного управленца. Умного, сильного, талантливого руководителя. Я уверен, что Свердловская область в надёжных руках», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Экс-глава региона при этом попросил прощения, если кого-то обидел.

«Если я кого-то обидел — простите меня», — сказал он.

Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области указом Владимира Путина 26 марта. До этого Паслер руководил Оренбургской областью. Прежний глава Среднего Урала Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию.