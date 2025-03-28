Артем Жога представил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Куйвашев занимал этот пост 13 лет.
«Под его руководством регион сохранил и приумножил свой промышленный и оборонный потенциал», — сказал Артем Жога.
Он напомнил, что Свердловская область — малая родина Дениса Паслера и место, где он рос и родился.
«Денис Владимирович знает область не только как чиновник, но и как человек, я уверен, что он сможет решить задачи, стоящие перед регионом», — отметил полпред.
Денис Паслер отметил, что рад вернуться на малую родину.
«Очень приятно вернуться на родину, хотел бы поблагодарить нашего президента за доверие», — сказал он.
Сам Евгений Куйвашев выступил и поблагодарил президента за поддержку практически всех инициатив свердловских властей. Также он обратился к Денису Паслеру и отметил, что регион оказался в надежных руках.
«Помню и знаю вас как грамотного управленца. Умного, сильного, талантливого руководителя. Я уверен, что Свердловская область в надёжных руках», — подчеркнул Евгений Куйвашев.
Экс-глава региона при этом попросил прощения, если кого-то обидел.
«Если я кого-то обидел — простите меня», — сказал он.
Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области указом Владимира Путина 26 марта. До этого Паслер руководил Оренбургской областью. Прежний глава Среднего Урала Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию.