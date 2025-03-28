Паслер напомнил о важности развития метро в Екатеринбурге

Напомним, 28 марта в резиденции губернатора прошла церемония представления Паслера свердловским чиновникам, депутатам и общественности. В ходе неё Паслер поблагодарил Куйвашева за многолетний труд на благо региона и отметил, что будет рад его поддержке, а Куйвашев назвал его талантливым управленцем и поблагодарил собравшихся за совместную работу, а также попросил прощения, если кого-то чем-то обидел.