Паслер напомнил о важности развития метро в Екатеринбурге

В Екатеринбурге одной из острых является транспортная проблема. Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на встрече с журналистами, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
В ходе пресс-подхода после церемонии представления он отметил, что у всех территорий проблемы различаются. В Екатеринбурге актуальна транспортная, а именно, развитие метрополитена.
В пресс-подходе также принял участие бывший губернатор Евгений Куйвашев. В качестве одного из своих достижений он назвал окончание строительства ЕКАД.
Напомним, 28 марта в резиденции губернатора прошла церемония представления Паслера свердловским чиновникам, депутатам и общественности. В ходе неё Паслер поблагодарил Куйвашева за многолетний труд на благо региона и отметил, что будет рад его поддержке, а Куйвашев назвал его талантливым управленцем и поблагодарил собравшихся за совместную работу, а также попросил прощения, если кого-то чем-то обидел.