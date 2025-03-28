Экс-губернатор Куйвашев трогательно попрощался со свердловчанами

«Хочу поблагодарить нашего президента за поддержку практически всех наших инициатив. Без этой поддержки мы бы не смогли сделать качественного шага вперед. И вы об этом знаете. Хочу еще раз публично поблагодарить. Под руководством Дениса Владимировича будет продолжено поступательное развитие. Уверен, что Свердловская область в надежных руках», — сказал Куйвашев.