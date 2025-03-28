Экс-губернатор Куйвашев трогательно попрощался со свердловчанами

Об этом рассказал корреспондент ЕАН, присутствовавший на мероприятии.
«Хочу поблагодарить нашего президента за поддержку практически всех наших инициатив. Без этой поддержки мы бы не смогли сделать качественного шага вперед. И вы об этом знаете. Хочу еще раз публично поблагодарить. Под руководством Дениса Владимировича будет продолжено поступательное развитие. Уверен, что Свердловская область в надежных руках», — сказал Куйвашев.
Он поблагодарил за совместную работу членов правительства, глав городов, депутатов всех уровней, руководителей правоохранительных органов. «Мы все работали как одна команда, и я безмерно благодарен вам и счастлив. Если я кого-то обидел, простите», — эмоционально обратился экс-глава к присутствующим.