В Кремле объяснили слова Путина про внешнее управление на Украине

Журналисты также спросили пресс-секретаря президента, обсудил ли Путин возможность внешнего управления на Украине с американским коллегой Дональдом Трампом. «В ходе телефонных разговоров, о которых мы вам сообщали, эта тема не затрагивались. Это именно точка зрения президента, которая основывается на неопровержимых фактах, связанных с реальным статусом, который мы имеем сейчас на Украине», — ответил он.