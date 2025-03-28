Беспрозванных назвал число соотечественников, переехавших в регион с 2022 года

«У нас по статистике почти с 2022 года у нас вернулось 3762 россиянина [соотечественника], которые, в принципе, устали, как говорится, от размывания и девальвации традиционных семейных ценностей. Мы также общаемся, обратную связь от них получаем и видим, насколько есть ощутимая разница комфорта просто жизни в России в сравнении с той страной, откуда они вернулись. И уж точно они не хотят возвращаться обратно. Это — самый главный эффект, который мы сегодня получаем. Самое главное, что мы видим от молодых семей, которые возвращаются, — это уверенность в будущем не за себя, а за своих детей», — заметил губернатор.