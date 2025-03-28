Дмитрий Песков прокомментировал назначение Паслера свердловским губернатором

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал причину, по которой выбор на пост нового губернатора Свердловской области сделан в пользу Дениса Паслера, который до этого на протяжении пяти с половиной лет возглавлял Оренбургскую область.
— Назначение Дениса Паслера в Свердловскую область связано с его успехами в Оренбуржье, — сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Отметим, что 28 марта Паслер прибыл в Екатеринбург и встретился в резиденции губернатора с политической элитой Среднего Урала.
Паслер сказал, что ждет поддержки и участия в работе по развитию региона. Одной из главных целей врио губернатора Свердловской области он назвал транспортную реформу в Екатеринбурге.