Челябинская область запускает пилотный проект по адаптации мигрантов

Финансирование поступит из федерального (42,4 млн рублей) и областного (12 млн рублей) бюджетов. Эти средства пойдут на организацию работы центра, включая разработку адаптационных программ для мигрантов. Таким образом, Челябинская область станет одним из первых регионов, где реализуется подобная практика.