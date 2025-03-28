Челябинская область запускает пилотный проект по адаптации мигрантов

Правительство Челябинской области направит 54,4 млн рублей на создание Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
Финансирование поступит из федерального (42,4 млн рублей) и областного (12 млн рублей) бюджетов. Эти средства пойдут на организацию работы центра, включая разработку адаптационных программ для мигрантов. Таким образом, Челябинская область станет одним из первых регионов, где реализуется подобная практика.
Новый центр будет оказывать мигрантам комплексную поддержку. Иностранцы смогут получить консультации по миграционному, административному и уголовному праву, изучить российские социальные нормы и культурные особенности.
Все программы адаптации разрабатываются совместно с Федеральным агентством по делам национальностей.