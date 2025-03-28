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Мэр Новосибирска выразил соболезнования жителям Мандалая

В пятницу неподалёку от города произошло мощное землетрясение, есть погибшие.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил соболезнования жителям Мандалая — города-побратима Новосибирска. Пост, посвящённый трагическим событиям в Мьянме, градоначальник опубликовал в своём телеграм-канале.

Напомним, в пятницу неподалёку от Мандалая произошло мощное землетрясение. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 31 км северо-западнее города.

По словам мэра Новосибирска, разбушевавшаяся стихия повлекла гибель людей, катастрофические разрушения, обесточивание Мандалая. Как сообщают новостные агентства, в результате землетрясения в Мьянме под обломками зданий погибли, как минимум, 30 человек, в том числе пять детей.

«В это трудное время хочу передать слова поддержки всем пострадавшим. От имени новосибирцев выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы надеемся, что силы и дух жителей Мандалая помогут преодолеть все трудности и восстановить город. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе», — написал Максим Кудрявцев.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске открылось Генеральное консульство Мьянмы.