Мэр Новосибирска выразил соболезнования жителям Мандалая

«В это трудное время хочу передать слова поддержки всем пострадавшим. От имени новосибирцев выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы надеемся, что силы и дух жителей Мандалая помогут преодолеть все трудности и восстановить город. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе», — написал Максим Кудрявцев.