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The Spectator: китайская ракета DF-27 представляет угрозу для авианосцев США

Новое гиперзвуковое оружие, которое разрабатывают Китай и Россия, является серьезным вызовом для морского господства США и смертельной опасностью для американских авианосцев, пишет The Spectator.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Две недели назад, согласно статье, в ночном небе над Внутренней Монголией (автономный район на севере Китая. — Прим. ред.) Китай провел испытание ракеты, летящей со скоростью около 11 000 километров в час. Когда в 2021 году Китай продемонстрировал свою первую гиперзвуковую ракету DF-27, американские военные были потрясены.

Генерал Марк Милли, который тогда был председателем Объединенного комитета начальников штабов, назвал это «моментом, когда грянул гром». Рабочая группа конгресса по ядерному оружию и контролю над вооружениями тоже была крайне встревожена этим событием.

Она написала президенту Джо Байдену письмо, в котором предупредила его, что разработка гиперзвукового оружия «может спровоцировать гонку вооружений, которую мы не можем себе позволить и которой должны стремиться избежать».

Китайские гиперзвуковые ракеты бывают трех видов. Планирующие ракеты, такие как DF-27, состоят из двух частей: баллистической ракеты и бомбы, которая отделяется и движется к цели со сверхзвуковой скоростью (более 5 Махов, или около 6100 километров в час). Она также может менять направление, что чрезвычайно затрудняет ее обнаружение и нейтрализацию.

Россия тоже располагает арсеналом гиперзвукового оружия. Самой смертоносной является планирующая ракета «Авангард», которая уже прошла четыре испытательных пуска. Кроме того, сейчас в России начинается серийное производство ракеты «Орешник», которая движется со скоростью 10 Махов и которую Владимир Путин назвал «неудержимой».

Главную проблему для США представляет то, что гиперзвуковые ракеты создают значительную угрозу для одной из ключевых составляющих их вооруженных сил — американских авианосцев.

Американские авианосцы — это символ глобального влияния и вездесущности США. Хотя во время боевой службы в состав авианосной группы входят как минимум два эсминца, крейсер, фрегат и подводные лодки, крупный вооруженный конфликт, в котором будут задействованы китайские или российские гиперзвуковые ракеты, станет серьезным испытанием для армии США.

Эти ракеты отличаются высокой скоростью, маневренностью и дальностью действия, которые делают их крайне сложными для перехвата.

Современные американские корабельные системы ПВО могут сбить обычную ракету противника с вероятностью 60%. Но гиперзвуковую ракету надо сбивать с первой попытки, поскольку шансов на повторный выстрел просто не будет.

Как отметил один офицер ВМС США: «С одной гиперзвуковой ракетой мы, возможно, справимся. Но что делать, если их будет десять?»

Судя по всему, в гонке гиперзвукового вооружения уверенно лидирует Китай, за ним следует Россия. В гонке авианосцев и гиперзвукового оружия преимущество пока на стороне последнего. Смогут ли США наверстать упущенное и догнать Китай и Россию? Безусловно, они попытаются это сделать. Но в обозримом будущем американские ударные авианосные группы, похоже, останутся уязвимыми. Чтобы обезопасить их, необходимо разрабатывать принципиально новые технологии.