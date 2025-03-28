The Spectator: китайская ракета DF-27 представляет угрозу для авианосцев США

Две недели назад, согласно статье, в ночном небе над Внутренней Монголией (автономный район на севере Китая. — Прим. ред.) Китай провел испытание ракеты, летящей со скоростью около 11 000 километров в час. Когда в 2021 году Китай продемонстрировал свою первую гиперзвуковую ракету DF-27, американские военные были потрясены.
Генерал Марк Милли, который тогда был председателем Объединенного комитета начальников штабов, назвал это «моментом, когда грянул гром». Рабочая группа конгресса по ядерному оружию и контролю над вооружениями тоже была крайне встревожена этим событием.
Китайские гиперзвуковые ракеты бывают трех видов. Планирующие ракеты, такие как DF-27, состоят из двух частей: баллистической ракеты и бомбы, которая отделяется и движется к цели со сверхзвуковой скоростью (более 5 Махов, или около 6100 километров в час). Она также может менять направление, что чрезвычайно затрудняет ее обнаружение и нейтрализацию.
Россия тоже располагает арсеналом гиперзвукового оружия. Самой смертоносной является планирующая ракета «Авангард», которая уже прошла четыре испытательных пуска. Кроме того, сейчас в России начинается серийное производство ракеты «Орешник», которая движется со скоростью 10 Махов и которую Владимир Путин назвал «неудержимой».
Американские авианосцы — это символ глобального влияния и вездесущности США. Хотя во время боевой службы в состав авианосной группы входят как минимум два эсминца, крейсер, фрегат и подводные лодки, крупный вооруженный конфликт, в котором будут задействованы китайские или российские гиперзвуковые ракеты, станет серьезным испытанием для армии США.
Эти ракеты отличаются высокой скоростью, маневренностью и дальностью действия, которые делают их крайне сложными для перехвата.
Как отметил один офицер ВМС США: «С одной гиперзвуковой ракетой мы, возможно, справимся. Но что делать, если их будет десять?»
Судя по всему, в гонке гиперзвукового вооружения уверенно лидирует Китай, за ним следует Россия. В гонке авианосцев и гиперзвукового оружия преимущество пока на стороне последнего. Смогут ли США наверстать упущенное и догнать Китай и Россию? Безусловно, они попытаются это сделать. Но в обозримом будущем американские ударные авианосные группы, похоже, останутся уязвимыми. Чтобы обезопасить их, необходимо разрабатывать принципиально новые технологии.