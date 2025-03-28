The Spectator: китайская ракета DF-27 представляет угрозу для авианосцев США

Китайские гиперзвуковые ракеты бывают трех видов. Планирующие ракеты, такие как DF-27, состоят из двух частей: баллистической ракеты и бомбы, которая отделяется и движется к цели со сверхзвуковой скоростью (более 5 Махов, или около 6100 километров в час). Она также может менять направление, что чрезвычайно затрудняет ее обнаружение и нейтрализацию.