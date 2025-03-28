Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 28 марта: главное

Идея о введении на Украине внешнего управления не поднималась в ходе телефонных контактов Владимира Путина с Дональдом Трампом. Также ее не обсуждали на переговорах РФ и США в Саудовской Аравии.
Предложение о внешнем руководстве на Украине является точкой зрения Владимира Путина, которая основывается на реальном положении дел на Украине.
Это именно точка зрения президента Российской Федерации, которая основывается на, собственно, неопровержимых фактах, связанных с реальным статусом, который мы имеем сейчас на Украине.
Атаки Украины на российские энергообъекты продолжаются. ВС РФ продолжают исполнять условия моратория на обстрелы энергообъектов.
Наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны действий ВСУ. Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры РФ.
Россия сохраняет право не исполнять мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.
Националистические подразделения на Украине набирают силу и расширяются, что указывает на утерю контроля киевским режимом. Бригада «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) сейчас трансформируется к дивизию. Поэтому там идут процессы, свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля.
Если Европа не хочет ослаблять санкции, она не хочет идти по пути мира.
Обязательства по отношению к России в рамках черноморской инициативы так и не были выполнены.
РФ готова оперативно рассматривать запросы на оказание помощи со стороны пострадавших от землетрясения стран Юго-Восточной Азии. Однако пока таких просьб Москва не получала.
Назначение Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области связано с тем, что он хорошо себя проявил во главе Оренбургской области.
Владимир Путин 28 марта проведет совещание с постоянными членами Совбеза и встретится с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.