Националистические подразделения на Украине набирают силу и расширяются, что указывает на утерю контроля киевским режимом. Бригада «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) сейчас трансформируется к дивизию. Поэтому там идут процессы, свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля.