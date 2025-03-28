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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 28 марта: главное

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления, сделанные на брифинге пресс-секретарем президента России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Идея о введении на Украине внешнего управления не поднималась в ходе телефонных контактов Владимира Путина с Дональдом Трампом. Также ее не обсуждали на переговорах РФ и США в Саудовской Аравии.

Предложение о внешнем руководстве на Украине является точкой зрения Владимира Путина, которая основывается на реальном положении дел на Украине.

Это именно точка зрения президента Российской Федерации, которая основывается на, собственно, неопровержимых фактах, связанных с реальным статусом, который мы имеем сейчас на Украине.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РИА Новости)

Атаки Украины на российские энергообъекты продолжаются. ВС РФ продолжают исполнять условия моратория на обстрелы энергообъектов.

Наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны действий ВСУ. Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры РФ.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия сохраняет право не исполнять мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

Националистические подразделения на Украине набирают силу и расширяются, что указывает на утерю контроля киевским режимом. Бригада «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) сейчас трансформируется к дивизию. Поэтому там идут процессы, свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Если Европа не хочет ослаблять санкции, она не хочет идти по пути мира.

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