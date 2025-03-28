Власти Грузии обвинили прибалтийские государства в стремлении столкнуть их с РФ

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал визит в прибалтийские государства экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли в декабре прошлого года. По словам грузинского спикера, «турне экс-президента Зурабишвили по всем трем балтийским государствам, где ее принимали на высоком уровне», демонстрирует то, что она по-прежнему считает себя законным президентом кавказской страны и представляет грузинскую оппозицию на международной арене.