Суд в Молдавии во второй раз перенес заседание по мере пресечения Гуцул

КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Заседание суда по мере пресечения главе Гагаузии Евгении Гуцул по делу о ее якобы причастности к незаконному финансировании партии «Шор» перенесли на 31 марта, сообщили на сайте судебных инстанций Молдавии.
«Заседание по вопросу ходатайства, поданного государственным обвинителем, перенесено по просьбе защитника Морару Сергея и в отсутствие обвиняемой Евгении Гуцул», — указано в материале.
В нем также отмечено, что заседание перенесли на 31 марта, на 13:00 по московскому времени.
Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.
Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.
По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.