Экс-депутат Рады Олейник: соглашение с США по недрам сделает Украину колонией

«Сейчас Зеленский ведет себя с Соединенными Штатами как кролик перед удавом, потому что он думает не об Украине, а о собственной шкуре. Он мог бы сказать американцам, чтобы они поумерили свои аппетиты, но он боится. Это еще раз говорит о том, что Зеленский не только предал, но и продал Украину», — заявил бывший депутат Рады.