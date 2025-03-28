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Паслер объяснил, будет ли менять свердловских министров

И рассказал, с чего начнёт.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Врио свердловского губернатора Денис Паслер пока не планирует отставок и замен в правительстве региона. Об этом он заявил журналистам 28 марта на пресс-подходе.

По его словам, вначале он присмотрится к подчинённым, посмотрит, кто и как работает. И потом уже примет решение по каждому из них.

Напомним, сегодня же состоялась церемония представления Паслера политическому бомонду региона. В ней принял участие и бывший губернатор Евгений Куйвашев. А начал её уральский полпред Артём Жога. Кстати, именно с ним первым у Паслера прошла встреча после возвращения в Екатеринбург из Оренбурга.