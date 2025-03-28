Дрозденко — Путину: прошу дать возможность продолжить реализацию тех проектов, которые мы сегодня реализуем

Из положительного президент выделил то, что в Ленобласти «растет продолжительность жизни, даже быстрее, чем в целом по стране». Кроме того, «хорошие заделы по инвестиционным проектам». «А если это так, то это говорит о том, что будущее у региона есть, оно хорошее. Много очень интересных мест: Гатчина, Выборг. Я знаю, что вы уделяете этому внимание», — сказал Путин и попросил Дрозденко «вовремя обращаться» за помощью к федеральному центру, если это требуется.