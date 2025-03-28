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Дрозденко — Путину: прошу дать возможность продолжить реализацию тех проектов, которые мы сегодня реализуем

Президент РФ Владимир Путин 28 марта провел встречу с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. В ходе беседы, судя по расшифровке Кремля, затрагивался вопрос будущей политической карьеры главы 47-го региона.

Источник: РИА "Новости"

«Потенциал у нас хороший, сформирована команда. Я в вашей команде работаю 12 лет, Владимир Владимирович. Я просил бы вашей поддержки дать мне возможность со своей командой продолжить реализацию тех проектов, которые мы сегодня реализуем», — сказал губернатор президенту.

Путин в ответ заметил, что «в целом показатели хорошие», однако в регионе «проблем еще очень много», с чем Дрозденко согласился. Одна из них — это доходы населения.

Из положительного президент выделил то, что в Ленобласти «растет продолжительность жизни, даже быстрее, чем в целом по стране». Кроме того, «хорошие заделы по инвестиционным проектам». «А если это так, то это говорит о том, что будущее у региона есть, оно хорошее. Много очень интересных мест: Гатчина, Выборг. Я знаю, что вы уделяете этому внимание», — сказал Путин и попросил Дрозденко «вовремя обращаться» за помощью к федеральному центру, если это требуется.

В конце беседы губернатор поблагодарил президента за поддержку, а тот пожелал главе региона удачи.

В сентябре 2025 года в Ленобласти пройдут выборы губернатора. Дрозденко занимает этот пост с 28 мая 2012-го. О том, была ли интрига перед встречей с президентом, писал 47news.