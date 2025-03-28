Глава КГК Герасимов озвучил на совещании у Лукашенко прямой путь к коррупции в Беларуси

Напомним, что главе государства 28 марта представили новый указ по контрольной деятельности в Беларуси. Герасимов не поддержал предложение, связанное с тем, что Комитет госконтроля в связи с принятием указа в нынешней форме должен руководствоваться разъяснениями с мест от госорганов. К примеру, о том, как следует уплачивать тот или иной налог. При том что указанные разъяснения могут существенно отличаться и зависят от конкретной трактовки. Глава КГК добавляется, что подобным образом данные разъяснения с уровня мнений возводятся фактически в ранг закона.