Глава КГК Герасимов озвучил на совещании у Лукашенко прямой путь к коррупции в Беларуси

Глава Комитет государственного контроля Василий Герасимов озвучил на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко прямой путь к коррупции. Об этом информирует пресс-служба президента.
Напомним, что главе государства 28 марта представили новый указ по контрольной деятельности в Беларуси. Герасимов не поддержал предложение, связанное с тем, что Комитет госконтроля в связи с принятием указа в нынешней форме должен руководствоваться разъяснениями с мест от госорганов. К примеру, о том, как следует уплачивать тот или иной налог. При том что указанные разъяснения могут существенно отличаться и зависят от конкретной трактовки. Глава КГК добавляется, что подобным образом данные разъяснения с уровня мнений возводятся фактически в ранг закона.
— Это прямой путь к коррупции. Если каждое должностное лицо в государстве начнет подписывать бумаги субъектам хозяйствования, и мы обязаны будем этим руководствоваться, будут подписывать все, что надо, — заявил Герасимов.
Президент Беларуси, обращаясь к разработчикам документа, потребовал, что необходимо все прописать однозначно или же не писать вообще, если это возможно.
— А так вы мне рассказываете, как вы это понимаете и как вы бы хотели это видеть. Это «хотелки» называется, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на информацию про включение денежного печатного станка в Беларуси: «Мы самоубийством заниматься не собираемся».
Вместе с тем Лукашенко сказал, где находится денежный печатный станок в Беларуси: «Уже заржавел».
Тем временем ГУБОПиК МВД сказал, что самая большая взятка в Беларуси 2024 году составила $370 тысяч.