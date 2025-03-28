Орбан обвинил Европу в подготовке к войне при отсутствии угрозы

Орбан уточнил, что в настоящее время Европе не грозит военная агрессия — вероятность, что кто-то может напасть на члена Североатлантического альянса, ничтожна. Венгерский лидер добавил, что, несмотря на это, во многих европейских странах серьезно готовятся к военным действиям и глубоко вовлечены в конфликт.