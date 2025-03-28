Орбан обвинил Европу в подготовке к войне при отсутствии угрозы

Во время беседы с журналистом сербского издания «Политика» политик отметил, что угрозы войны нет, и подчеркнул, что Венгрия, в случае если Европа инициирует вооруженное противостояние, не вступит в конфликт, сообщает «Интерфакс».
Орбан уточнил, что в настоящее время Европе не грозит военная агрессия — вероятность, что кто-то может напасть на члена Североатлантического альянса, ничтожна. Венгерский лидер добавил, что, несмотря на это, во многих европейских странах серьезно готовятся к военным действиям и глубоко вовлечены в конфликт.
Глава венгерского правительства считает, что «венгерским семьям в этом смысле беспокоиться не о чем».
Ранее Венгрия объявила, что выступает против евроинтеграции Украины. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто объяснил, что такую позицию страна будет занимать до тех пор, пока Киев не решит ситуацию с нарушением прав закарпатских венгров.