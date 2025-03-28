Новые правила поездок в Великобританию касаются и граждан Молдовы

Независимо от того, регистрируетесь ли вы онлайн, все пассажиры также должны лично явиться на стойку регистрации в аэропорту для проверки визы ETA перед прохождением контроля безопасности, паспортного и таможенного контроля. Эта мера необходима для обеспечения соблюдения новых правил и во избежание задержек, вызванных дополнительным временем, необходимым для прохождения посадочных проверок.