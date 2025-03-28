Новые правила поездок в Великобританию касаются и граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Гражданам Республики Молдова, а также гражданам Европейского союза, в том числе имеющим гражданство Румынии, со 2 апреля 2025 года необходимо будет получить Электронное разрешение на поездку (ETA) для въезда на территорию Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Великобритания).
Национальный орган гражданской авиации (ОГА) информирует пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Кишинёва в Великобританию, о новых правилах.
Независимо от того, регистрируетесь ли вы онлайн, все пассажиры также должны лично явиться на стойку регистрации в аэропорту для проверки визы ETA перед прохождением контроля безопасности, паспортного и таможенного контроля. Эта мера необходима для обеспечения соблюдения новых правил и во избежание задержек, вызванных дополнительным временем, необходимым для прохождения посадочных проверок.
Уточняется, что в случае отсутствия у пассажира всех необходимых документов и отказа отказано в посадке на борт, авиакомпания не несет ответственности за данную ситуацию и не будет покрывать никаких дополнительных расходов.
ETA является новой электронной системой авторизации для поездок в Великобританию, она распространяется на всех граждан, которые ранее имели возможность въезжать в Соединенное Королевство без визы. Физические визы будут заменены электронными.
Для получения более подробной информации ОГа рекомендует посетить официальный сайт правительства Великобритании или связаться с аэропортом вылета.