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Новые правила поездок в Великобританию касаются и граждан Молдовы

С начала апреля Великобритания изменяет правила въезда в страну, это касается и граждан Молдовы.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Гражданам Республики Молдова, а также гражданам Европейского союза, в том числе имеющим гражданство Румынии, со 2 апреля 2025 года необходимо будет получить Электронное разрешение на поездку (ETA) для въезда на территорию Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Великобритания).

Национальный орган гражданской авиации (ОГА) информирует пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Кишинёва в Великобританию, о новых правилах.

Независимо от того, регистрируетесь ли вы онлайн, все пассажиры также должны лично явиться на стойку регистрации в аэропорту для проверки визы ETA перед прохождением контроля безопасности, паспортного и таможенного контроля. Эта мера необходима для обеспечения соблюдения новых правил и во избежание задержек, вызванных дополнительным временем, необходимым для прохождения посадочных проверок.

ОГА

Уточняется, что в случае отсутствия у пассажира всех необходимых документов и отказа отказано в посадке на борт, авиакомпания не несет ответственности за данную ситуацию и не будет покрывать никаких дополнительных расходов.

ETA является новой электронной системой авторизации для поездок в Великобританию, она распространяется на всех граждан, которые ранее имели возможность въезжать в Соединенное Королевство без визы. Физические визы будут заменены электронными.

Для получения более подробной информации ОГа рекомендует посетить официальный сайт правительства Великобритании или связаться с аэропортом вылета.