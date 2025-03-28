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ВВС Германии сопроводили неизвестный самолет над Балтикой

БЕРЛИН, 28 мар — РИА Новости. Кабмин ФРГ подтвердил, что самолёты ВВС Германии поднимались в воздух для сопровождения неизвестного самолета над Балтийским морем в четверг, он не нарушил воздушное пространство НАТО.

Источник: AP 2024

В четверг таблоид Bild со ссылкой на свои источники утверждал, что истребители НАТО были подняты в небо над Балтийским морем для сопровождения российского самолета Ил-20М, двигавшегося со стороны воздушного пространства Калининградской области.

«Я могу подтвердить, что вчера самолеты ВВС Германии поднялись в воздух именно потому, что неизвестный самолет находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, а именно без плана полета и без сигнала транспондера. Наши истребители Eurofighter идентифицировали его соответствующим образом, а затем сопроводили его из этого воздушного пространства», — заявила официальный представитель министерства обороны Натали Йеннинг в ходе брифинга кабинета министров ФРГ, отвечая на вопрос журналиста о российском самолете над Балтийским морем.

По ее словам, самолет не находился ни в воздушном пространстве НАТО, ни в воздушном пространстве Германии.

В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.