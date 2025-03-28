ВВС Германии сопроводили неизвестный самолет над Балтикой

«Я могу подтвердить, что вчера самолеты ВВС Германии поднялись в воздух именно потому, что неизвестный самолет находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, а именно без плана полета и без сигнала транспондера. Наши истребители Eurofighter идентифицировали его соответствующим образом, а затем сопроводили его из этого воздушного пространства», — заявила официальный представитель министерства обороны Натали Йеннинг в ходе брифинга кабинета министров ФРГ, отвечая на вопрос журналиста о российском самолете над Балтийским морем.