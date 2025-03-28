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Президент Литвы сказал об операции по поиску пропавших солдат США на учениях у границ Беларуси

Науседа рассказал о поиске пропавших солдат США на учениях у границ Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал о поиске пропавших солдат США на учениях у границ Беларуси, передает БелТА со ссылкой на литовские СМИ.

— Вы видите, в какую ловушку природы мы попали и как трудно проводить спасательные работы. Все это займет еще время, — заявил Науседа.

Он добавил, что указанное еще раз подтверждает, насколько важно в подобных случаях сохранять солидарность. Кроме того, Науседа подчеркнул, что литовская сторона все еще надеется не чудо.

Напомним, что 26 марта стало известно, что военнослужащие США пропали во время учений в Литве недалеко от границы Беларуси: «Машину нашли в озере на полигоне».

Позднее Минобороны Литвы рассказало об операции по поиску пропавших военных США на учениях у границ Беларуси.

Ранее новый глава Нацбанка Головченко сделал заявление о долларах в Беларуси.