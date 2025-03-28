Президент Литвы сказал об операции по поиску пропавших солдат США на учениях у границ Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал о поиске пропавших солдат США на учениях у границ Беларуси, передает БелТА со ссылкой на литовские СМИ.
— Вы видите, в какую ловушку природы мы попали и как трудно проводить спасательные работы. Все это займет еще время, — заявил Науседа.
Он добавил, что указанное еще раз подтверждает, насколько важно в подобных случаях сохранять солидарность. Кроме того, Науседа подчеркнул, что литовская сторона все еще надеется не чудо.
Напомним, что 26 марта стало известно, что военнослужащие США пропали во время учений в Литве недалеко от границы Беларуси: «Машину нашли в озере на полигоне».
Позднее Минобороны Литвы рассказало об операции по поиску пропавших военных США на учениях у границ Беларуси.
Ранее новый глава Нацбанка Головченко сделал заявление о долларах в Беларуси.