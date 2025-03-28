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«Были сложности». Дрозденко рассказал, как в регионе выполнили поручение Путина по чистой воде

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал, что регион столкнулся с трудностями при выполнении поручения президента Владимира Путина по обеспечению населения чистой водой, но все же смог превысить целевые показатели.

Источник: РИА "Новости"

Расшифровку разговора Дрозденко и Путина опубликовали на сайте Кремля 28 марта.

В ходе беседы с президентом России Дрозденко отметил, что реализация поручения по чистой воде далась региону непросто.

«Хочу сказать, что у нас были сложности с выполнением вашего поручения по чистой воде. Помните, вы несколько раз делали акцент?» — обратился губернатор к Путину.

Несмотря на трудности, область не только справилась с задачей, но и превысила плановый показатель: если целевой уровень составлял 84,5%, то фактически достигнутый результат — 85,5%.

Губернатор уделил внимание тем территориям региона, где наблюдались проблемы с водоснабжением. По словам Дрозденко, в настоящее время работы по обеспечению чистой водой ведутся в Волхове и Выборге. Кингисепп также находится в очереди на решение этого вопроса.

«Все крупные города у нас будут с чистой водой, — заверил Дрозденко. — Остались три узловых проблемных города по чистой воде, мы эту проблему обязательно дорешаем».