«Были сложности». Дрозденко рассказал, как в регионе выполнили поручение Путина по чистой воде

Расшифровку разговора Дрозденко и Путина опубликовали на сайте Кремля 28 марта.
В ходе беседы с президентом России Дрозденко отметил, что реализация поручения по чистой воде далась региону непросто.
«Хочу сказать, что у нас были сложности с выполнением вашего поручения по чистой воде. Помните, вы несколько раз делали акцент?» — обратился губернатор к Путину.
Несмотря на трудности, область не только справилась с задачей, но и превысила плановый показатель: если целевой уровень составлял 84,5%, то фактически достигнутый результат — 85,5%.
Губернатор уделил внимание тем территориям региона, где наблюдались проблемы с водоснабжением. По словам Дрозденко, в настоящее время работы по обеспечению чистой водой ведутся в Волхове и Выборге. Кингисепп также находится в очереди на решение этого вопроса.
«Все крупные города у нас будут с чистой водой, — заверил Дрозденко. — Остались три узловых проблемных города по чистой воде, мы эту проблему обязательно дорешаем».