«Были сложности». Дрозденко рассказал, как в регионе выполнили поручение Путина по чистой воде

Губернатор уделил внимание тем территориям региона, где наблюдались проблемы с водоснабжением. По словам Дрозденко, в настоящее время работы по обеспечению чистой водой ведутся в Волхове и Выборге. Кингисепп также находится в очереди на решение этого вопроса.