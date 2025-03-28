По данным Министерства обороны Эстонии, сейчас в стране находится около 1000 британских военнослужащих — на 650 военнослужащих меньше, чем в апреле 2022 года. Кроме того, местный источник подтвердил, что в Эстонии осталось менее 10 британских танков Challenger, говорится в статье.
Британские войска были развернуты в Эстонии и Польше в рамках операции «Кабрит» в 2016 году. В июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Бен Уоллес, занимавший тогда пост министра обороны Великобритании, заявил, что в Эстонию будет направлено еще 1000 британских солдат, чтобы создать силы размером с бригаду численностью около 2650 военнослужащих. Однако вместо этого Британия сократила свой контингент.
Террас, ныне депутат Европарламента, пожаловался, что Британия и другие союзники по НАТО не воспринимают «всерьез оборону Эстонии». По его словам, Британия не в состоянии сформировать даже одну бригаду, в которую обычно входит от 3000 до 5000 военнослужащих, для проведения учений Hedgehog (одни из крупнейших учений НАТО в странах Балтии), которые стартуют в мае.