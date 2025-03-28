The Times: Британия сократила число своих военных в Эстонии более чем в полтора раза

Британские войска были развернуты в Эстонии и Польше в рамках операции «Кабрит» в 2016 году. В июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Бен Уоллес, занимавший тогда пост министра обороны Великобритании, заявил, что в Эстонию будет направлено еще 1000 британских солдат, чтобы создать силы размером с бригаду численностью около 2650 военнослужащих. Однако вместо этого Британия сократила свой контингент.