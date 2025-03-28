Депутаты БКС обсудили с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств ситуацию в Молдове

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Вопросы соблюдения прав национальных меньшинств в Молдове и ситуацию в Гагаузии обсудили в Кишиневе депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, послом Кристофом Кампом, находящимся с официальным визитом в Молдове.
Лидер фракции БКС, вице-спикер Влад Батрынча отметил, что «в Молдове реализуются нездоровые практики в сфере соблюдения прав этнических меньшинств, что является неприемлемым для страны, претендующей на вступление в ЕС». Кроме того, парламентарий указал на отсутствие эффективного языкового законодательства и проблемы доступа национальных меньшинств к СМИ в условиях, когда общественная компания Телерадио-Молдова подчинена правящему режиму PAS.
Батрынча также выразил обеспокоенность ситуацией в Гагаузии.
«Регион подвергается беспрецедентному давлению, а его полномочия систематически урезаются, несмотря на существующие законодательные гарантии. Такие действия создают негативный прецедент для процесса реинтеграции страны», — отметил вице-спикер.
Он также отметил необходимость ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, что будет способствовать защите прав этнических групп и обеспечению гармоничного общества. Тему поддержала депутат БКС Елена Белякова, выразившая уверенность в том, что Молдова давно готова к ратификации хартии.
Белякова также затронула тему передачи функций Агентства межэтнических отношений Министерству образования, подчеркнув, что это существенно сократило его возможности. Сохранение Агентства в составе Правительства позволит ему более эффективно взаимодействовать с различными министерствами и ведомствами, подчеркнула депутат.
Председатель парламентской Комиссии по правам человека и национальным меньшинствам Григорий Новак отметил, что представители этнических меньшинств чаще всего сталкиваются с проблемой нарушения своих прав в судебной и исправительной системе.
«В связи с этим, наблюдается негативная динамика вердиктов в рамках ЕСПЧ, касающихся нарушения прав человека», — подчеркнул Григорий Новак, отметив, что «у власти нет чёткой стратегии защиты и соблюдения прав этнических меньшинств».
Парламентская оппозиция выразила надежду на активное внедрение международных рекомендаций, направленных на защиту этнических меньшинств, и подчеркнули важность сохранения межэтнического мира и согласия в Молдове. Стороны договорились поддерживать постоянный диалог.