Депутаты БКС обсудили с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств ситуацию в Молдове

Лидер фракции БКС, вице-спикер Влад Батрынча отметил, что «в Молдове реализуются нездоровые практики в сфере соблюдения прав этнических меньшинств, что является неприемлемым для страны, претендующей на вступление в ЕС». Кроме того, парламентарий указал на отсутствие эффективного языкового законодательства и проблемы доступа национальных меньшинств к СМИ в условиях, когда общественная компания Телерадио-Молдова подчинена правящему режиму PAS.