СМИ: ресурсная сделка США и Украины подразумевает возврат военной помощи

Гончаренко пояснил, что соглашение предусматривает передачу Вашингтону полной информации о всех украинских проектах добычи, а также предоставление первоочередного права на новые проекты. Кроме того, в случае подписания документа США получат приоритет на выкуп ресурсов, а также смогут выдавать запрет на их продажу стратегическим конкурентам. Также США смогут создавать особые условия для американских компаний, в том числе и в частном секторе.