СМИ: ресурсная сделка США и Украины подразумевает возврат военной помощи

В новом проекте сделки говорится, что США практически полностью монополизируют управление украинскими ресурсами для того, чтобы Вашингтон смог компенсировать затраты на ранее оказанную Украине военную помощь. Точная сумма компенсации при этом не уточняется. Отмечается лишь, что сумму компенсации США будут увеличивать каждый год на 4%. Об этом пишут «Ведомости».
По информации депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, ресурсное соглашение включает как уже оказанную финансовую и материальную помощь, начиная с 2022 года, так и техническую и управленческую поддержку со стороны корпорации DFC. Украина же, со своей стороны, передаст часть доходов от использования природных ресурсов, в том числе от газа и нефти.
Гончаренко пояснил, что соглашение предусматривает передачу Вашингтону полной информации о всех украинских проектах добычи, а также предоставление первоочередного права на новые проекты. Кроме того, в случае подписания документа США получат приоритет на выкуп ресурсов, а также смогут выдавать запрет на их продажу стратегическим конкурентам. Также США смогут создавать особые условия для американских компаний, в том числе и в частном секторе.
В четверг, 27 марта, информацию о подготовке новой редакции соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом выпустило агентство Bloomberg. В публикации говорилось, что документ предусматривает полный контроль США над будущими вложениями в украинскую инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории страны. В частности, Вашингтон получит «право первого предложения» при участии во всех значимых проектах, начиная со строительства портов и дорог, заканчивая добычей полезных ископаемых.
В пятницу, 28 марта, Financial Times со ссылкой на источники указывала, что Украина и США, скорее всего, не подпишут документ о полезных ископаемых на следующей неделе. По большей части из-за того, что в Киеве эту сделку оценили как грабеж. Собеседники издания отметили, что для подробного изучения соглашения украинское правительство привлекло группу юристов-консультантов, которые в дальнейшем подготовят встречное предложение США.