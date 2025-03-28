В Кишиневе Гуцул предъявили обвинение по четырем статьям

КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул предъявлены обвинения по четырем статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году, заявил журналистам прокурор Адриан Скутару.
«Ей (Гуцул — ред.) инкриминирует совершение четырех преступлений: нелегальное финансирование избирательной кампании на пост башкана (главы — ред.) Гагаузии в 2023 году, фальсификация официальных документов, фальсификация деклараций, фальсификация отчетов о финансировании кампании», — заявил Скутару.
Он отказался ответить на вопрос, сотрудничает ли Гуцул со следствием.
Органами расследования было установлено достаточно причин, чтобы требовать 30-дневный арест. Мы установили достаточно рисков в соответствии с законом, как риск того, что она уклонится от ответственности, а также вероятность попыток негативного воздействия на ход следствия и на предоставление доказательств.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии «Шор», которое уже находится на рассмотрении в суде. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, заявив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в «кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии».