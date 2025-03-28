Мирзиёев подписал указ о помиловании 488 осуждённых

Согласно указу, помилованы 488 человек, отбывающих различные сроки наказания. Из них 100 человек полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания, 268 лиц освобождены условно-досрочно, 34 человека получили замену назначенного наказания на более мягкое, у 86 осуждённых сроки лишения свободы были сокращены.
Среди помилованных — 17 граждан иностранных государств, 37 женщин, 37 мужчин старше 60 лет, 167 молодых людей в возрасте до 30 лет, в том числе один несовершеннолетний. Также среди них есть 5 человек, ранее привлекавшихся за участие в деятельности запрещённых организаций.
Основная цель подобных гуманитарных актов — дать второй шанс тем, кто готов переосмыслить свою жизнь, встать на путь исправления и снова стать полезным членом общества.