Мирзиёев подписал указ о помиловании 488 осуждённых

Среди помилованных — 17 граждан иностранных государств, 37 женщин, 37 мужчин старше 60 лет, 167 молодых людей в возрасте до 30 лет, в том числе один несовершеннолетний. Также среди них есть 5 человек, ранее привлекавшихся за участие в деятельности запрещённых организаций.