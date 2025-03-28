Минниханов выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме

Напомним, что сильное землетрясение произошло 28 марта в Мьянме, его магнитуда варьировалась от 7,7 до 8,2 по разным источникам. После основного толчка последовал афтершок магнитудой 6,4. Стихия затронула также Таиланд, Китай и Вьетнам. По последним данным, число погибших во время землетрясения в Мьянме достигло 144 человек.