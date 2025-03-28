ГПК прокомментировал введенное Латвией ограничение движения через границу с Беларусью

«Латвия с 19 марта ограничила пешее и велосипедное движение в своем единственном функционирующем пункте пропуска на границе с Беларусью — “Патерниеки” (сопредельный пункт пропуска “Григоровщина”). В качестве обоснования латвийские власти указали возникновение риска наплыва беженцев. Однако фактов в поддержку решения по ограничению движения не предоставили», — подчеркнули в ГПК.
В пограничном ведомстве отметили, что согласно статистике, на велосипедах из Беларуси в Латвию в «Патерниеках» ежемесячно в зависимости от поры года проезжало от 500 до 1500 человек. В феврале по данному маршруту в Евросоюз проследовало 453 человека. Из них 85% являлись гражданами Беларуси и Латвии. Граждане России составили около 5%, Молдовы — 3%, Литвы — 2%. Оставшиеся 5% человек — граждане иных стран ЕС и СНГ.
«Таким образом, введенный запрет в первую очередь коснулся латвийцев и белорусов, проживающих в приграничье, а также людей, выезжавших за рубеж на работу», — резюмировали в Госпогранкомитете.