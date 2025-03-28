ГПК прокомментировал введенное Латвией ограничение движения через границу с Беларусью

В пограничном ведомстве отметили, что согласно статистике, на велосипедах из Беларуси в Латвию в «Патерниеках» ежемесячно в зависимости от поры года проезжало от 500 до 1500 человек. В феврале по данному маршруту в Евросоюз проследовало 453 человека. Из них 85% являлись гражданами Беларуси и Латвии. Граждане России составили около 5%, Молдовы — 3%, Литвы — 2%. Оставшиеся 5% человек — граждане иных стран ЕС и СНГ.