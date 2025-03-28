Молдавский суд отправил главу Гагаузии под арест

Прокуратура ходатайствовала об аресте на 10 дней больше, чем назначил суд. Адвокат Гуцул Серджиу Морару заявил журналистам, что его подзащитная ничего не нарушала, и прокуратура не имела права требовать заключения под стражу. Защита намерена обжаловать решение суда.