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Молдавский суд отправил главу Гагаузии под арест

Суд в Кишиневе назначил 20 суток ареста главе (башкану) молдавского региона Гагаузия Евгении Гуцул, передают ТАСС и «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Изначально молдавские TV8 и Newsmaker сообщили, что Гуцул назначили предварительный арест сроком на 30 дней. Позже они скорректировали свои публикации.

«Частично одобрить запрос о применении по отношению к Евгении Гуцул превентивной меры в виде ареста сроком на 20 суток», — зачитал постановление судья Сергей Чобану.

Прокуратура ходатайствовала об аресте на 10 дней больше, чем назначил суд. Адвокат Гуцул Серджиу Морару заявил журналистам, что его подзащитная ничего не нарушала, и прокуратура не имела права требовать заключения под стражу. Защита намерена обжаловать решение суда.

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов. Гуцул все обвинения отвергает, называет дело сфабрикованным, а преследование политическим.

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