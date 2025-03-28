Молдавский суд отправил главу Гагаузии под арест

Изначально молдавские TV8 и Newsmaker сообщили, что Гуцул назначили предварительный арест сроком на 30 дней. Позже они скорректировали свои публикации.
«Частично одобрить запрос о применении по отношению к Евгении Гуцул превентивной меры в виде ареста сроком на 20 суток», — зачитал постановление судья Сергей Чобану.
Прокуратура ходатайствовала об аресте на 10 дней больше, чем назначил суд. Адвокат Гуцул Серджиу Морару заявил журналистам, что его подзащитная ничего не нарушала, и прокуратура не имела права требовать заключения под стражу. Защита намерена обжаловать решение суда.
25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов. Гуцул все обвинения отвергает, называет дело сфабрикованным, а преследование политическим.
Материал дополняется