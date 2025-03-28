Лукашенко: белорусы с болью восприняли новость о землетрясении в Мьянме

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю Государственного административного совета, премьер-министру Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайну в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в этой стране, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Со щемящей болью в Беларуси восприняли новость о сильном землетрясении в Мьянме, которое привело к человеческим жертвам и многочисленным разрушениям», — отметил в своем послании белорусский лидер.
От своего имени и соотечественников Лукашенко выразил слова глубокого сочувствия руководителю страны, семьям погибших и потерпевшим в результате стихийного бедствия.
«В этот сложный час наши мысли остаются с руководством и всем народом Мьянмы», — подчеркнул президент Беларуси.
Он пожелал скорейшего выздоровления раненым и стабилизации ситуации в этой стране.
Землетрясение
Землетрясения в Мьянме произошло в 06:20 пятницу по Гринвичу, его магнитуда составила 7,8. Толчки ощущались в соседних государствах — Бангладеш, Индии, Китае Таиланде и Лаосе. В Мьянме и Таиланде есть разрушения — повреждены дома, объекты инфраструктуры, дороги и мосты. Национальный комитет Мьянмы по борьбе со стихийными бедствиями объявил в ряде пострадавших регионов страны чрезвычайное положение.
В обеих странах после произошедшего была остановлена работа некоторых аэропортов, прекращено железнодорожное движение.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация готова поддержать медицинские потребности Мьянмы и Таиланда, оказав им необходимую международную помощь.
В МИД Беларуси заявили, что находящиеся в Таиланде и Мьянме граждане республики не обращались после землетрясения в посольство во Вьетнаме, нет также сведений, есть ли среди них погибшие и пострадавшие.