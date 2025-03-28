Башкану Гагаузии Евгении Гуцул дали 20 суток ареста — решение суда

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул проведет следующие 20 суток под арестом — такое решение принял суд столичного сектора Чеканы после более чем семичасового заседания.
Таким образом, запрос прокуроров о 30-дневном аресте был удовлетворен частично.
Первоначально было заявлено, что решение суд огласит в 16.30 по Кишиневу, затем срок был отодвинут на 20 минут. Однако и в это время инстанция еще не была готова огласить решение, не было его и к 17.30. В итоге оглашение решения состоялось в 17.50.
Во время ожидания решения суда произошел казус: провластная пресса поспешила распространить информацию, что инстанция продлила арест башкана на 30 дней. Затем информацию оперативно удалили со всех новостных платформ.
Перед тем как судьи удалились на совещание, адвокат Башкана Гагаузии Сергей Морару заявил прессе, что защита настаивает на ее невиновности и ожидает от суда взвешенного решения, но не исключает обжалования.
«Мы представили наши аргументы и постарались разобрать этот запрос шаг за шагом, слово за словом, чтобы показать, что все сказанное в нем — ложь и не соответствует действительности. Мы ожидаем, что суд тщательно рассмотрит все документы и установит, что запрос является неприемлемым, незаконным. Если запрос будет принят, мы обжалуем его в апелляционном суде в Кишиневе», — отметил он.
По словам адвоката, суд и прокуроры подвергались огромному давлению, чтобы вынести решение об аресте башкана; что прокурор подал два заявления в разные суды Кишинева о применении предварительного ареста в отношении Евгении Гуцул, чтобы обезопасить себя.
«Расчет был на то, что если суд Чекан откажет в аресте, значит, послушается судья Буюканского суда и применит арест», — добавил Сергей Морару.
Глава (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул была задержана на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) вечером 25 марта. Ее доставили из аэропорта Кишинева в НЦБК в сопровождении адвокатов. Советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. В Пограничной полиции Молдовы заявили, что Гуцул внесена в списки лиц c запретом на выезд из страны.
Через день, 27 марта, Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии ради ее освобождения и призвала российского лидера выразить твердую и недвусмысленную поддержку особому статусу автономии в составе Молдовы. Она назвала обвинения в свой адрес абсурдными и политически мотивированными.