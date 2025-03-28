Башкану Гагаузии Евгении Гуцул дали 20 суток ареста — решение суда

«Мы представили наши аргументы и постарались разобрать этот запрос шаг за шагом, слово за словом, чтобы показать, что все сказанное в нем — ложь и не соответствует действительности. Мы ожидаем, что суд тщательно рассмотрит все документы и установит, что запрос является неприемлемым, незаконным. Если запрос будет принят, мы обжалуем его в апелляционном суде в Кишиневе», — отметил он.