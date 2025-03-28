Башкирские депутаты подготовили поправки в закон об образовании.

«Между работодателем и студентом колледжа заключается договор. Согласно документу, студент на добровольной основе соглашается на распределение после окончания учёбы. А работодатель, в свою очередь, предоставляет гарантированное трудоустройство. В отличие от целевого обучения новый законопроект предусматривает возможность выбора из банка вакансий», — пояснил Айбулат Хажин на выездном заседании комитета ГД по просвещению, которое прошло сегодня в Уфе.