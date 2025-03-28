Башкирские депутаты подготовили поправки в закон об образовании.

Председатель комитета Государственного Собрания — Курултая Башкортостана по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Айбулат Хажин рассказал о законодательной инициативе республиканских парламентариев. Они подготовили проект изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Речь идёт о положениях, закрепляющих возможность добровольного распределения выпускников учреждений СПО.
«Между работодателем и студентом колледжа заключается договор. Согласно документу, студент на добровольной основе соглашается на распределение после окончания учёбы. А работодатель, в свою очередь, предоставляет гарантированное трудоустройство. В отличие от целевого обучения новый законопроект предусматривает возможность выбора из банка вакансий», — пояснил Айбулат Хажин на выездном заседании комитета ГД по просвещению, которое прошло сегодня в Уфе.
Добровольное распределение также позволит выпускникам приобрести статус молодых специалистов и получить дополнительные социальные гарантии от работодателей. Новая система, по мнению авторов законопроекта также поможет устранит кадровый дефицит в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере республики, избежать неформальную занятость выпускников.
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых поддержала предложенный законопроект.
— Трудоустройство — важнейший этап профессионального и личностного развития молодёжи, — сказала Ирина Белых. — Поэтому мы очень серьёзно относимся к представленным изменениям. Это интересная инициатива по совершенствованию нашего законодательства в части решения задач федеральной кадровой политики.