Последние зарубежные новости за 28 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Korea Times: LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок
LG, Samsung и Hyundai изучают возможность возобновления бизнеса в России. На фоне переговоров о перемирии и давления американских пошлин корейские компании рассматривают Россию как ключевой рынок для диверсификации.
Defense One: США разработали три варианта проекта «Золотой купол»
Трамп на следующей неделе изучит три варианта системы противоракетной обороны Golden Dome. Пентагон готовит разные по масштабу проекты, для реализации которых может потребоваться создание новой организации.
Business Insider: Швеция впервые отправит Gripen для патрулирования границ НАТО
NBC сообщил о разочаровании Трампа своим советником после утечки в Signal
Трамп недоволен советником по нацбезопасности Уолтцем после утечки информации о планах ударов по хуситам. Ошибка в администрировании чата Signal привела к тому, что главред The Atlantic получил доступ к данным.
WSJ узнала, найдет ли Китай замену «незаменимому» рынку США
После введения высоких тарифов США на китайские товары китайские фабрики столкнулись с проблемой снижения экспорта в Америку. The Wall Street Journal проанализировала возможные альтернативы.