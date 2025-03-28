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Последние зарубежные новости за 28 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 28 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Korea Times: LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок

Источник: Shutterstock

LG, Samsung и Hyundai изучают возможность возобновления бизнеса в России. На фоне переговоров о перемирии и давления американских пошлин корейские компании рассматривают Россию как ключевой рынок для диверсификации.

Defense One: США разработали три варианта проекта «Золотой купол»

Источник: AP 2024

Трамп на следующей неделе изучит три варианта системы противоракетной обороны Golden Dome. Пентагон готовит разные по масштабу проекты, для реализации которых может потребоваться создание новой организации.

Business Insider: Швеция впервые отправит Gripen для патрулирования границ НАТО

Источник: Tuomo Salonen/CC BY 2.0

Шесть шведских JAS 39 Gripen прибыли на авиабазу в Польше для участия в миссии НАТО по воздушному патрулированию. С апреля они присоединятся к британским Eurofighter Typhoon в усиленной охране воздушного пространства альянса.

NBC сообщил о разочаровании Трампа своим советником после утечки в Signal

Источник: AP 2024

Трамп недоволен советником по нацбезопасности Уолтцем после утечки информации о планах ударов по хуситам. Ошибка в администрировании чата Signal привела к тому, что главред The Atlantic получил доступ к данным.

WSJ узнала, найдет ли Китай замену «незаменимому» рынку США

Источник: AP 2024

После введения высоких тарифов США на китайские товары китайские фабрики столкнулись с проблемой снижения экспорта в Америку. The Wall Street Journal проанализировала возможные альтернативы.