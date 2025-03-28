Гутерриш: ООН считает власти Украины легитимными

Президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление и провести выборы под эгидой ООН. По словам главы государства, Россия опасается подписывать договоренности с украинской стороной, так как в ближайшее время туда «придут другие руководители». Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он сохраняет пост из-за действия военного положения в стране.