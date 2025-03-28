Лукашенко выразил соболезнования в связи с сильным землетрясением в Мьянме, где погибло уже 144 человека

Как передает пресс-служба главы Беларуси, в соболезновании председателю Государственного административного совета, премьеру Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайну говорится, что в Беларуси «со щемящей болью» восприняли новость о природном катаклизме, который привел к многочисленным жертвам. Мин Аун Хлайн заявил о 144 жертвах по состоянию на 28 марта 2025-го. Кроме того, Мьянма пережила сильные разрушения.