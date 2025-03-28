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Лукашенко выразил соболезнования в связи с сильным землетрясением в Мьянме, где погибло уже 144 человека

Лукашенко выразил соболезнования после землетрясения в Мьянме со 144 жертвами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с сильным землетрясением в Мьянме, где погибло уже 144 человека.

Как передает пресс-служба главы Беларуси, в соболезновании председателю Государственного административного совета, премьеру Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайну говорится, что в Беларуси «со щемящей болью» восприняли новость о природном катаклизме, который привел к многочисленным жертвам. Мин Аун Хлайн заявил о 144 жертвах по состоянию на 28 марта 2025-го. Кроме того, Мьянма пережила сильные разрушения.

«От имени своих соотечественников и себя лично выражаю слова глубокого сочувствия Вашему Превосходительству, семьям погибших и потерпевшим в результате стихийного бедствия. В этот сложный час наши мысли остаются с руководством и всем народом Мьянмы», — сказано в соболезновании Лукашенко.

Также президент Беларуси пожелал скорейшего выздоровления раненым, а также стабилизации ситуации.

Тем временем глава Нацбанка Роман Головченко заявил, что белорусские банки должны принимать доллары любого образца.

А еще глава Совета Республики Наталья Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.