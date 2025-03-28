Карни заявил Трампу, что Канада ответит на пошлины США

Кроме того, Карни назвал конструктивным состоявшийся разговор с Трампом. Они договорились начать «всеобъемлющие переговоры» по вопросам экономики и безопасности сразу после парламентских выборов в Канаде. До тех пор диалог «по решению неотложных проблем» будут поддерживать канадский министр внешней торговли и по связям с правительствами провинций Доминик Леблан и министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник.