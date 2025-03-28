Карни заявил Трампу, что Канада ответит на пошлины США

«Премьер-министр сообщил президенту, что его правительство введет ответные тарифы для защиты канадских рабочих и нашей экономики после того, как США объявили о введении со 2 апреля 2025 года дополнительных торговых мер [в отношении Канады]», — сказано в документе.
Кроме того, Карни назвал конструктивным состоявшийся разговор с Трампом. Они договорились начать «всеобъемлющие переговоры» по вопросам экономики и безопасности сразу после парламентских выборов в Канаде. До тех пор диалог «по решению неотложных проблем» будут поддерживать канадский министр внешней торговли и по связям с правительствами провинций Доминик Леблан и министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social проинформировал, что провел телефонный разговор с Карни. Американский лидер назвал диалог «чрезвычайно продуктивным», отметив, что лидеры «сошлись во мнении по многим вопросам» и договорились встретиться сразу после предстоящих выборов в Канаде.
14 марта Карни принял присягу и стал премьер-министром после того, как Джастин Трюдо ушел в отставку с поста главы правительства и лидера правящей Либеральной партии Канады. Премьер объявил, что 28 апреля в стране пройдут досрочные парламентские выборы.