МИД РФ: Франция и Британия помогли ВСУ атаковать газовую станцию «Суджа»

Несмотря на действующие договоренности об отказе от атак на энергетические объекты, утром 28 марта ВСУ ударили по ГИС «Суджа», сообщило Минобороны РФ. Станцию атаковали из РСЗО HIMARS, Следственный комитет возбудил уголовное дело. В России считают публично заявленные обязательства Украины о прекращении атак на энергообъекты «очередной уловкой» Владимира Зеленского. Что еще говорят об ударе по «Судже» — в материале «Газеты.Ru».