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Трамп заявил, что Гренландия нужна США

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА. Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, заявил, что остров нужен Соединенным Штатам с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует.

Источник: Reuters

«Нам нужна Гренландия», — сообщил он журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что принадлежащий Дании остров необходим Штатам для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России.

«У нас нет выбора», — резюмировал президент США.

В марте Трамп заявил, что Гренландия «так или иначе» окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.