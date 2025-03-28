Трамп заявил, что Гренландия нужна США

«Нам нужна Гренландия», — сообщил он журналистам в Белом доме.
Трамп отметил, что принадлежащий Дании остров необходим Штатам для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России.
«У нас нет выбора», — резюмировал президент США.
В марте Трамп заявил, что Гренландия «так или иначе» окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.