США оценивают итоги консультаций с делегацией РФ в Эр-Рияде

США в настоящее время оценивают итоги консультаций с российской делегацией в столице Саудовской Аравии и изучают будущие шаги. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, отвечая на вопрос о том, когда может пройти новый раунд переговоров, передает ТАСС.
«Пока мы должны посмотреть на то, что было достигнуто и что нам следует предпринять. После этого мы решим, как действовать дальше», — отметила она.
Напомним, 24 марта в Эр-Рияде состоялись очередные переговоры между представителями России и США. Российскую делегацию возглавили сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Ранее между странами прошли две переговорные сессии — 18 февраля в Эр-Рияде и 27 февраля в Стамбуле. Также лидеры стран, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели два телефонных разговора — 12 февраля и 18 марта.
Также ранее источник агентства ТАСС сообщил, что второй раунд переговоров РФ и США может пройти в середине апреля.