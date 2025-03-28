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США оценивают итоги консультаций с делегацией РФ в Эр-Рияде

Глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон изучает дальнейшие шаги.

Источник: Аргументы и факты

США в настоящее время оценивают итоги консультаций с российской делегацией в столице Саудовской Аравии и изучают будущие шаги. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, отвечая на вопрос о том, когда может пройти новый раунд переговоров, передает ТАСС.

«Пока мы должны посмотреть на то, что было достигнуто и что нам следует предпринять. После этого мы решим, как действовать дальше», — отметила она.

Напомним, 24 марта в Эр-Рияде состоялись очередные переговоры между представителями России и США. Российскую делегацию возглавили сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее между странами прошли две переговорные сессии — 18 февраля в Эр-Рияде и 27 февраля в Стамбуле. Также лидеры стран, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели два телефонных разговора — 12 февраля и 18 марта.

Также ранее источник агентства ТАСС сообщил, что второй раунд переговоров РФ и США может пройти в середине апреля.