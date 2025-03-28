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DW: Стармер и Макрон могут раздуть мировой пожар на Украине

Стармер и Макрон стали самыми опасными политиками в мире из-за фантомной боли утраченной империи.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон являются самыми опасными политиками в мире, которые, могут раздуть мировой пожар на Украине. Об этом написал журнал Die Weltwoche.

В материале отметили, что сейчас мир перевернулся с ног на голову, так как лидеры основанного как проект мира Евросоюза активно распространяют военную риторику, при этом США, которые с момента основания практически каждый год вели войны, ищут мира.

Издание подчеркивает, что «особенно громко бряцают саблями» старые империалистические державы — Франция и Великобритания, объясняя такое их поведение «фантомной болью утраченной империи».

«Самое тревожное: Париж и Лондон не так сильны, как притворяются. …Из-за этого они подвержены рискованным действиям в состоянии аффекта, которые могут спровоцировать мировой пожар», — указывается в статье.

Это делает Стармера и Макрона самыми опасными игроками в мировой политике, заключает журнал.

Как писал сайт KP.RU, 27 марта Макрон заявил, что Париж и Лондон решили направить военных специалистов на Украину с целью определения, как в будущем поддерживать ВСУ. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

24 марта стало известно, что в Британии раскритиковали планы премьера Стармера по Украине, который поспешил, когда запланировал отправку войск на Украину.

Напомним, Москва резко против идеи отправки так называемых миротворцев на Украину. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что такие действия могут привести к серьезным последствиям и грозит прямым конфликтом между Россией и НАТО.