DW: Стармер и Макрон могут раздуть мировой пожар на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон являются самыми опасными политиками в мире, которые, могут раздуть мировой пожар на Украине. Об этом написал журнал Die Weltwoche.
В материале отметили, что сейчас мир перевернулся с ног на голову, так как лидеры основанного как проект мира Евросоюза активно распространяют военную риторику, при этом США, которые с момента основания практически каждый год вели войны, ищут мира.
Издание подчеркивает, что «особенно громко бряцают саблями» старые империалистические державы — Франция и Великобритания, объясняя такое их поведение «фантомной болью утраченной империи».
«Самое тревожное: Париж и Лондон не так сильны, как притворяются. …Из-за этого они подвержены рискованным действиям в состоянии аффекта, которые могут спровоцировать мировой пожар», — указывается в статье.
Это делает Стармера и Макрона самыми опасными игроками в мировой политике, заключает журнал.
Как писал сайт KP.RU, 27 марта Макрон заявил, что Париж и Лондон решили направить военных специалистов на Украину с целью определения, как в будущем поддерживать ВСУ. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
24 марта стало известно, что в Британии раскритиковали планы премьера Стармера по Украине, который поспешил, когда запланировал отправку войск на Украину.