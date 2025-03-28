Вэнс: Соглашение о прекращении огня в Черном море практически готово

«У нас есть прекращение огня в Черном море в отношении торговых судов, которое практически готово», — сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию, добавив, что после окончательной готовности данного документа начнется работа над следующим этапом прекращения огня.