Вэнс: Соглашение о прекращении огня в Черном море практически готово

Договоренности о прекращении огня в акватории Черного моря почти готовы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подчеркнув, что режим прекращения огня коснется торговых судов.
«У нас есть прекращение огня в Черном море в отношении торговых судов, которое практически готово», — сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию, добавив, что после окончательной готовности данного документа начнется работа над следующим этапом прекращения огня.
Также вице-президент США заявил об оптимистической оценке Вашингтоном общего хода переговоров по украинскому урегулированию.
Напомним, Вэнс посетил расположенную на территории Гренландии военную базу США, при этом заявив, что Штатам требуется обеспечить лидерство в Арктике на следующее поколение.
Тем временем Владимир Путин поговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил, что Турция поддержит прекращение огня на Черном море.
Ранее американские аналитики отмечали, что соглашение о прекращении огня в Черном море станет победой Путина, так как Россия выиграет от этого больше, чем Украина.