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США заявили о почти готовом соглашении по черноморской инициативе

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Соглашение по реализации черноморской инициативы практически готово, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время посещения американской военной базы в Гренландии.

Источник: AP 2024

«Очевидно, что у нас есть прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть прекращение огня по коммерческим судам в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто», — отметил он.

По словам вице-президента, как только черноморская инициатива будет достигнута, США перейдут к работе над следующим этапом прекращения огня.

Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп Москвы и Вашингтона. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта.

Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.